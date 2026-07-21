В Люберцах на стройплощадке школы в ЖК «Егорово Парк» стартовали фасадные работы

В Люберцах г руппа «Самолет» завершила возведение монолитных конструкций школы, рассчитанной на 1,1 тыс. мест в жилом комплексе «Егорово Парк», строители занимаются устройством кровли, приступили к остеклению, монтажу систем вентиляции и отопления, а также фасадным работам. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Школу планируют ввести в эксплуатацию во III квартале 2027 года, ее площадь составит 17 тыс. кв. м. В четырехэтажном здании разместят 16 классов начальной школы и 28 — для основной и старшей школы. Для школьников предусмотрены лаборатории при кабинетах естественных наук, мастерские по обработке дерева, металла и ткани, кабинет кулинарной технологии, форум с амфитеатром, информационно-библиотечный центр, пищеблок полного цикла с горячим и холодным цехами, а также медицинский блок.

На территории появятся игровые и спортивные площадки, футбольное поле, зоны для баскетбола и волейбола, полосу препятствий, а также учебно-опытный участок и экологическая тропа, участки для выращивания овощей, фруктов и цветов, а также открытая площадка.

В общей сложности в составе комплекса предусмотрено четыре детских сада, две школы и поликлиника, вблизи расположен «Парк сказок».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.