«В прежние времена упекли бы в дурку»: Яна Поплавская отреагировала на выходку экс-звезды «Дома-2» Брагиной

Российская актриса Яна Поплавская прокомментировала инцидент с «голой прогулкой» бывшей участницы «Дома-2» Анастасии Брагиной, пишет The Voice. В своем телеграм-канале артистка отметила, что в прежние времена таких, как Брагина, «упекли бы в дурку», и выразила сожаление, что сейчас ограничиваются лишь штрафом.

Поклонники актрисы в комментариях поддержали ее мнение, назвав поведение девушки признаком деградации и отсутствия интимного стыда.

Напомним, 22-летняя Брагина вышла на улицу абсолютно голой и отправилась в магазины в районе Волоколамского шоссе абсолютно голой. Все происходящее она транслировала в своих социальных сетях, не стесняясь прохожих и камер.

Полицейские быстро задержали нарушительницу, но она отказалась выполнять требование сотрудника пройти медицинское освидетельствование. В итоге мировой судья оштрафовал Брагину на ₽4 тысячи.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также высказалась резко. Она заявила, что Брагина публично растлевает детей в своих аккаунтах: появляется в голом виде в кружках, обсуждает интимные темы с несовершеннолетними и дает им развратные советы. По словам Мизулиной, такие действия требуют более серьезного вмешательства, чем просто штраф.

Брагина пробыла в «Доме-2» всего две недели, но успела запомниться зрителям хвастовством своей бурной личной жизнью. Она рассказывала, что встречалась с пятью парнями за полмесяца. После расставания с блогером в июне 2026 года ее публикации стали все более эпатажными.

После задержания Брагина вышла на связь и с иронией написала: «Мама, я в телевизоре!». Чем закончится эта история, пока неизвестно, но общественники требуют от правоохранителей более жестких мер.

Ранее глава ЛГИ Екатерина Мизулина собрала имена блогеров для новых проверок после скандала с Анастасией Брагиной.