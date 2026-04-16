«Северные миллиарды». Средний размер выплат работающим пенсионерам в Ненецком АО достиг почти 35 тысяч рублей

Согласно информации, полученной РИА Новости из Социального фонда России, в феврале 2026 года сразу в восьми субъектах РФ средний размер пенсионных выплат для трудоустроенных пожилых людей превысил 30 тысяч рублей.

В перечень регионов-лидеров вошли: Мурманская область (30 196,39 рубля), Республика Саха (Якутия) — 30 963,96 рубля, Ямало-Ненецкий автономный округ (31 362,94 рубля), Ханты-Мансийский АО (32 505,48 рубля). Также высокие показатели зафиксированы в Камчатском крае (32 699,46 рубля), Магаданской области (33 599,38 рубля), Ненецком АО (34 997,53 рубля) и Чукотском АО (38 035,22 рубля).

Самая скромная средняя пенсия у работающих жителей зафиксирована в Республике Дагестан — 16 841 рубль. Максимальное значение, как и прежде, принадлежит Чукотскому автономному округу, где выплаты достигают 38 035 рублей.

Ранее сообщалось о том, что средний размер пенсии жителей Подмосковья превысил 28 тыс. рублей.