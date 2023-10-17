Шесть заводов концерна Toyota остановили работу из-за нехватки комплектующих

Прекратили свою деятельность сразу 10 сборочных линий японской автокорпорации. Причиной стал взрыв на предприятии, которое выпускает один из узлов к автомобилям.

Информационное агентство Kyodo заявило, что у корпорации Toyota Motor останавливают свою работу сразу шесть заводов из четырнадцати имеющихся в стране. Они перестают вести сборочные работы из-за недостатка комплектующих. Ранее на предприятии по выпуску деталей для техники произошел инцидент, связанный с взрывом, и теперь его работа парализована. При взрыве пострадали два работника, оба они получили ранения.

Вслед за одним предприятием по цепочке встали и другие. Остановка затронула 10 сборочных линий. Решение об их последующем запуске будет предприниматься позже, когда удастся решить проблему дефицита комплектующих.