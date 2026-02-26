Широкую сеть технопарков и ОЭЗ создали в Подмосковье

В Подмосковье создали широкую сеть технопарков и ОЭЗ. Развитие подобных объектов как механизма поддержки производства предусмотрено в народной программе «Единой России».

По словам депутата Московской областной думы, члена фракции «Единая Россия» Тараса Ефимова, Подмосковье показывает успехи в сфере промышленного производства. Это обусловлено в том числе решениями, инициированными партийцами за последние годы.

«Наша партия вместе с правительством области активно работает над программой развития промышленности. Это крайне важное направление народной программы. Мы создаем современную инфраструктуру для проектов технологического суверенитета — особые экономические зоны и индустриальные парки, где бизнесу предоставляются выгодные условия для развития», — сказал он.

В Подмосковье более 90 индустриальных парков и технопарков, а также шесть ОЭЗ. Строится восемь новых государственных индустриальных парков.

ОЭЗ «Дубна» остается лидером в Национальном рейтинге инвестпривлекательности таких объектов по стране. Каждый 11-й резидент всех ОЭЗ страны находится в Дубне.

В Балашихе за последние годы создали пять индустриальных парков. Четыре из них уже полностью заполнены, в новом парке «Милованов» к концу 2025 года разместились 93 компании. Строится новый промышленный парк «Балашиха» с инвестпотенциалом в 20 млрд руб.

Развитие промышленности обсудили в рамках первого отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат» в Екатеринбурге. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме поблагодарил «Единую Россию» за реализацию народной программы и системную поддержку Кабмина. Он отметил, что в экономике России сохранилась положительная динамика: ВВП увеличился на 1% за 2025 год, за последние три года рост превысил 10%.