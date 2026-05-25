Швабры с камерами: эксперт заявил, что ИИ пронижет все процессы уборки в офисе от лампочек до мытья полов

Робот-пылесос с функцией навигации уже никого не удивляет. Но что, если следующая цель искусственного интеллекта — контроль за тем, как человек моет полы в офисах? Именно такую картину будущего нарисовал в интервью NEWS.ru руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) Сергей Голицын. По его словам, умные швабры на базе систем компьютерного зрения могут взять на себя проверку качества клининга. Правда, пока такие решения стоят дорого и не каждому бизнесу по карману.

Идея в том, чтобы камера и алгоритм смотрели на пол после уборки так же строго, как самый требовательный управляющий — без усталости, лени и пропусков. Система фиксирует пятна, мусор, разводы и определяет, отработал ли клинер как надо. Голицын подчеркивает: в долгосрочной перспективе это не экзотика, а инфраструктура. ИИ перестанет быть отдельным гаджетом и пронижет все процессы — от учета лампочек до мытья линолеума. Пока же, увы, технологии компьютерного зрения в уборке чаще выглядят как дорогой эксперимент, но массовость и удешевление не за горами.

Сегодня, по оценке эксперта, лишь 5% офисных инструментов вообще имеют элементы искусственного интеллекта. Но прогноз на 2026 год куда оптимистичнее: проникновение ИИ-ассистентов в офисное ПО вырастет до 40%. Это означает, что очень скоро привычные программы для работы с документами, планирования и учета обзаведутся встроенными «мозгами». И даже нынешние 5% задач, которые решаются с помощью таких инструментов, уже экономят бизнесу миллиарды рублей. А когда ИИ доберется до швабр, экономия может стать еще более впечатляющей.

Он подчеркнул, что в целом клининговые компании могут спать спокойно: роботы с тряпками пока не бегают по коридорам. Но тренд очевиден. Искусственный интеллект потихоньку заходит в самые скучные, рутинные и, казалось бы, совершенно человеческие профессии. Вопрос времени и цены. Как только умная швабра подешевеет до уровня смартфона, непроверенный клининг станет таким же анахронизмом, как отчеты на бумаге. Эффективность, прозрачность и тотальный контроль — вот обещание этой технологии. Осталось только дождаться.

