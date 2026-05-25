Александр Калягин заявил о завершении актерской карьеры

Александр Калягин, чье имя известно каждому поклоннику советского и российского кино, решил поставить точку. 83-летний народный артист РСФСР, бессменный руководитель театра Et Cetera, заявил, что больше не будет сниматься в фильмах, сообщает ТАСС. Причина — не возраст, а мудрое осознание того, что всему свое время.

Калягин называет этот этап своей жизни завершенным. Он не уходит из профессии — он просто переключается на то, что считает сейчас главным: театр. И это при том, что его биография — это сплошной пример того, как человек может изменить свою судьбу.

Родившись 25 мая 1942 года в Кировской области, он начинал работать фельдшером скорой помощи. Только потом он поступил в Театральное училище имени Щукина и начал восхождение к славе.

Калягин работал на легендарных сценах: в Театре на Таганке, в Театре имени Ермоловой, в «Современнике» и МХАТе. А в 1993 году основал собственный театр Et Cetera, который успешно возглавляет до сих пор. Его кинокарьера насчитывает десятки ролей, которые стали классикой.

