Не вместо лекций, а вместе с коляской: депутат от Подмосковья рассказал о льготах для студенческих семей

Студенческие семьи в России скоро получат больше поддержки — от обязательного жилья в общежитиях до специального цифрового сервиса на «Госуслугах». Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, депутат от Московской области Александр Толмачев в беседе с REGIONS рассказал, какие меры уже работают, а какие только готовятся. Задача государства, по его словам, — создать среду, где не придется выбирать между учебой, работой и воспитанием ребенка.

Двойная нагрузка: почему студентам с детьми особенно трудно

Учеба в вузе отнимает много сил, а если за плечами еще и семья с маленьким ребенком, нагрузка возрастает вдвое. Как отметил Александр Толмачев, к учебным заботам прибавляются сугубо житейские проблемы: где получить отдельное жилье без посторонних, как прокормить близких и все успеть. По словам парламентария, задача власти как раз и состоит в том, чтобы помочь молодым родителям справиться со всеми этими вызовами.

«Быть студентом очень сложно, а быть семейным студентом вдвойне трудно. К учебной нагрузке добавляются житейские проблемы: как получить крышу над головой, чтобы рядом не было посторонних, как обеспечить семью, как все успеть. Наша задача — помочь успеть все», — подчеркнул Александр Толмачев.

Что уже работает: жилье, выплаты и комнаты матери

Первое, о чем напомнил депутат, — это закон о предоставлении жилья студенческим парам. Александр Толмачев является одним из авторов этой инициативы. Кроме того, с текущего года увеличен размер единовременной выплаты студенткам при рождении ребенка — сумма может достигать 200 тысяч рублей.

Не остаются в стороне и сами вузы. По словам парламентария, учебные заведения по собственной инициативе организуют комнаты матери и ребенка, а также корректируют образовательные программы. Это позволяет студенткам не терять в знаниях и навыках, но при этом уделять малышу необходимое внимание. Каждый такой шаг, подчеркнул Толмачев, делает пространство для молодых семей все более комфортным.

Подмосковье как флагман: опыт региона

Студенты должны чувствовать, что в любой момент могут опереться на государство, уверен депутат. И Московская область здесь, по его словам, выступает флагманом инициативных проектов для молодежи. В апреле областная Дума приняла закон об обязательном предоставлении жилья студенческим семьям — этот факт парламентарий привел как конкретный пример работающей поддержки.

Новые горизонты: цифра, налоги и рекомендации

Недавнее выездное заседание Комитета Госдумы по молодежной политике прошло в Смоленске, который в 2026 году носит звание Молодежной столицы России. Парламентарии не только осмотрели местные инициативы, но и сформулировали свежие предложения для федеральных органов власти.

Среди ключевых идей — создание специального цифрового сервиса на базе портала «Госуслуг» для молодых семей. По замыслу, это будет «одно окно», где мамы и папы смогут узнавать о всех положенных льготах и возможностях. Также в пакет предложений вошли налоговые льготы для работодателей, ориентированных на семью, и особые меры поддержки для молодых мам, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

Александр Толмачев подметил, что такое созвучие с народной программой партии «Единая Россия» подчеркивает важность выбранных задач. Планируется не просто адаптировать инфраструктуру, но и разработать конкретные показатели для оценки эффективности принятых мер. Все рекомендации уже направлены в федеральные органы для анализа и дальнейшего воплощения.

Смоленский опыт и взгляд в будущее

В заседании принял участие губернатор Смоленской области Василий Анохин. Депутаты внимательно изучили городские практики по адаптации инфраструктуры для молодых семей и взяли этот опыт на заметку как успешную модель для тиражирования.

По словам Александра Толмачева, студенческие пары должны ощущать комфорт в любой точке страны, причем не только в стенах вуза или общежития. Депутат особо отметил, что чувство спокойствия и удобства критически важно для семей, где растут маленькие дети. Парламентарий напомнил, что студенческие семьи — это по сути будущие многодетные семьи. Куда бы они ни пришли, они обязаны чувствовать себя в пространстве безопасности и заботы. Как заключил Толмачев, такого результата можно добиться только шаг за шагом, выстраивая правовое поле через законы и внедряя практические механизмы — государственные программы и региональные инициативы.