Конфликт у магазина: пара путешественников бросила обувь и мотоцикл при побеге

В Паттайе пара туристов, предположительно из Великобритании, решила сэкономить на напитках. Мужчина и женщина попытались вынести из круглосуточного магазина две банки энергетика без оплаты, за что и поплатились. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на местные СМИ.

Кража произошла в магазине возле пляжа. Хозяин торговой точки и другие очевидцы заметили это и начали спорить с иностранцами. Когда пара попыталась уехать на мотоцикле, конфликт перерос в потасовку. Путешественникам пришлось отступать: в спешке они бросили транспорт, а один из них потерял обувь. Впрочем, заявления в полицию никто писать не стал — владелец магазина решил не раздувать скандал.

