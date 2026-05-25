Стартовал новый проект «Лесные лаборатории» под руководством Мособлкомлеса

В регионе начал работу просветительский проект «Лесные лаборатории» — уникальная инициатива под открытым небом, запущенная комитетом лесного хозяйства Московской области совместно с администрациями муниципалитетов. Проект реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках трансформации школьных лесничеств.

Цель — не просто познакомить школьников с природой, а воспитать бережное отношение к лесу с раннего возраста и сформировать у подрастающего поколения экологическое сознание.

Первые практические занятия уже состоялись в парке «Стрелка» в Орехово‐Зуеве. Специалисты местного филиала ГАУ МО «Мособллес» провели для школьников увлекательное погружение в мир леса. Ребята изучали местную флору и фауну, узнавали интересные факты о лесных обитателях и знакомились с профессиональными инструментами лесников. Под руководством опытных наставников дети научились определять возраст деревьев по внешним признакам и измерять толщину стволов с помощью специальных приборов.

На текущий момент определены 13 пилотных площадок для «Лесных лабораторий». Они расположены в лесничествах Можайского и Дмитровского муниципальных округов, Солнечногорского и Шатурского городских округов, а также на территории 9 парков.

