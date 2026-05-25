Песок чистят и просеивают: в городе-курорте готовятся к приему туристов с 1 июня
Глава Анапы объявила дату начала купального сезона
Купальный сезон в Анапе официально стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова в своем телеграм-канале.
По словам мэра, подготовительные работы уже идут полным ходом. На галечных и песчаных пляжах устанавливают необходимую инфраструктуру, а остальную береговую линию посыпают чистым песком. В ближайшее время сотрудники предприятия «Курорты Анапы» начнут боронование и последующее просеивание песка на отсыпанных участках.
