Библиотеки Подмосковья подготовили для читателей марафон «Лето с книгой»

6 июня, в Пушкинский день России, в библиотеках региона стартует Литературный летний марафон «Лето с книгой». Акция продлится до сентября и впервые пройдет в рамках программы «Лето в Подмосковье», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Масштаб проекта впечатляет: в 56 городских округах откроются 79 летних читальных залов под открытым небом. Организаторы рассчитывают, что к марафону присоединятся более 91 тыс. человек. Для максимальной вовлеченности 40 библиотек заключили партнерские соглашения со школами, летними лагерями, парками и музеями — это позволит охватить самые разные аудитории и сделать чтение частью разнообразных летних активностей.

Главная цель марафона — возродить и укрепить интерес к чтению, особенно среди детей и молодежи, а также увеличить выдачу книг в летний период. В основе — не развлекательная программа, а сама книга и радость от чтения. При этом библиотеки‐участники смогут выбрать формат проведения мероприятий с учетом своих возможностей и особенностей аудитории.

