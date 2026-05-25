Представители 120 стран примут участие в международном форуме по безопасности в Подмосковье

Первый международный форум по безопасности пройдет в Подмосковье под эгидой Совета безопасности РФ 26–29 мая. Площадками проведения мероприятия станут «Лайв Арена» и Центральный парк «Патриот».

В форуме примут участие свыше 140 делегаций из более чем 120 стран, в том числе из стран Африки, ШОС, БРИКС, АСЕАН, Ближнего Востока и Латинской Америки.

В рамках форума проведут ежегодную международную встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности; многосторонние встречи; круглые столы и стратегические сессии; тематические выставки.

Кроме того, будет подписано 10 соглашений и меморандумов по линии аппарата Совета безопасности РФ и федеральных органов исполнительной власти.

В числе мероприятий — конференция «Противодействие неоколониализму как приоритетное направление обеспечения безопасности стран мирового большинства», презентация ежегодника Security Index Yearbook, выставка Роскосмоса в честь 65-й годовщины первого полета человека в космос, круглый стол МИД РФ «Военные преступления киевского режима: от свидетельств к приговору», круглый стол МВД РФ «Актуальные вопросы противодействия нелегальной миграции».