Колени болят, поясница ноет, а ноги к вечеру наливаются свинцовой тяжестью — многие списывают эти симптомы на возраст. Реабилитолог из Люберец Александр Куденко в беседе с REGIONS объяснил, что настоящая причина часто скрывается в обычной обуви, которая годами деформирует стопу и методично «убивает» суставы. Эксперт рассказал, почему после 50 лет стоит перейти на ортопедические модели и как не ошибиться с выбором.

К пятидесяти годам каждая стопа преодолевает путь более 120 тысяч километров. За такую дистанцию она неизбежно меняется: становится шире, длиннее и заметно уставшее. По словам реабилитолога, связки теряют эластичность, мышцы слабеют, свод проседает — развивается плоскостопие. Обувь, купленная в 40, к 55 годам уже просто не налезает.

Жировая прослойка на подошве истончается, и кости начинают буквально звенеть при каждом шаге. Из-за многолетнего ношения узких моделей появляются «косточки», пальцы деформируются и наползают друг на друга. Вены теряют тонус, ноги отекают к вечеру, стопа хуже чувствует поверхность — риск поскользнуться и упасть на скользкой подошве или танкетке резко возрастает. Как объяснил Александр Куденко, если продолжать засовывать изменившуюся стопу в старую узкую колодку, итогом станут артроз и постоянные боли в спине.

Обувь-вредитель: список опасных моделей

Многие продолжают выбирать красивое, а не полезное. Эксперт перечислил главных врагов здоровья ног.

Домашние тапки без задника и шлепанцы он назвал абсолютным злом. Чтобы удержать такую обувь, пальцам приходится судорожно сжиматься — включается так называемый хватательный рефлекс. Это ведет к деформации и хроническому перенапряжению мышц голени.

Плоская подошва, как у кед или балеток, вредна не меньше высокого каблука. Отсутствие переката и жесткое основание создают лишнюю нагрузку на колени и тазобедренный сустав. Плюс такая подошва часто скользит. Узкий носок сдавливает пальцы, провоцируя рост «косточек» и врастание ногтей.

Реабилитолог предупредил и о ловушке с кроссовками: подходят далеко не любые. После 50 стоит забыть о моделях с супермягкой «ватной» подошвой. В такой обуви нога проваливается, как в трясину, связки голеностопа перестают чувствовать опору, а риск подворота многократно возрастает.

Пять сигналов: когда пора к ортопеду

Александр Куденко назвал несколько верных признаков того, что менять обувной гардероб нужно немедленно:

Отпечаток стопы сплошной . Если намочить ногу и встать на бумагу, а след получается без выемки с внутренней стороны — как у медведя. Это классическое плоскостопие.

Неравномерный износ обуви . Стерта внутренняя сторона каблука или подошва скошена наружу — так проявляется перекос таза или деформация стопы.

Боль в спине к вечеру . Если после рабочего дня ноет поясница или шея, причина часто кроется в плохой амортизации стопы.

Боль в суставах ног при подъеме по лестнице . Дискомфорт в колене или тазобедренном суставе — прямой повод записаться к ортопеду.

Любимая обувь стала жать. Если после 45-50 лет разношенные ботинки вдруг оказались малы, хотя вес не вырос, это не отек, а распластанность стопы.

Как выбрать правильную обувь после 50: пошаговая инструкция

Современная ортопедическая обувь давно не выглядит как страшные «бабушкины ботинки». Производители научились сочетать комфорт с достойным внешним видом. Реабилитолог дал несколько правил.

Примерять обувь стоит во второй половине дня, когда нога слегка отекает, и обязательно стоя, расправив стопу под тяжестью тела. Задник должен быть высоким и жестким, фиксирующим пятку как чашка — никаких мягких тряпок, которые сминаются пальцем. Носок требуется широким и глубоким, чтобы пальцы могли шевелиться. Хорошо, если есть возможность вложить ортопедическую стельку.

Оптимальный каблук — 2-3 сантиметра, широкий и устойчивый. Это физиологичный подъем, разгружающий поясницу и ахиллово сухожилие. Подошва должна гнуться там, где гнется стопа (в носочной части), но быть жесткой на кручение, чтобы не скручиваться в руках как тряпка. Фиксация — только на шнурках или липучках. Обувь-лодочка или сапоги-чулки, которые надеваются с трудом, пережимают сосуды и нарушают кровоток.

«Я рекомендую искать модели с так называемой „rocker sole“ — это когда подошва имеет легкое закругление в носочной части. Такая форма помогает сделать шаг, снижая нагрузку на колено при артрозе», — добавил Александр Куденко.

Кому особенно нужна ортопедическая обувь

Некоторым людям правильная обувь требуется не просто для комфорта, а для сохранения здоровья и даже жизни. При «диабетической стопе» любая мозоль или потертость может привести к гангрене, поэтому обувь должна быть бесшовной, широкой и мягкой. Тем, кто перенес перелом шейки бедра, ортопедическая пара снижает риск повторного падения на 50 процентов. А при варикозе и отеках нужны модели на липучках, позволяющие менять объем под текущее состояние ноги в течение дня.

Главный вывод эксперта

Ортопедическая обувь — это не роскошь и не каприз, а вложение в способность двигаться после 50. Она не вылечивает плоскостопие, но останавливает разрушение суставов, снимает боль в спине и улучшает сон. И последний совет реабилитолога звучит категорично: забыть фразу «потерплю, разносится». Нога не должна терпеть боль. Если после прогулки в новой обуви дискомфорт — эта пара не подходит. Лучше потратить время на поиски идеального варианта, чем потом тратить деньги и нервы на лечение. Ведь ноги — это мобильность, а мобильность — это жизнь.