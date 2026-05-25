Тюрьма за романтику: повреждение сирени в парках грозит статьей и крупным штрафом

Жителям Подмосковья, которые любят возвращаться из парка с пышными ветками сирени, стоит трижды подумать. Сорванный цветок может обернуться не только косыми взглядами прохожих, но и реальными штрафами — вплоть до уголовной статьи. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с REGIONS объяснил, какая ответственность грозит за повреждение зеленых насаждений и почему любоваться цветами безопаснее, чем рвать их.

Ни одного бесхозного куста: кому принадлежит сирень во дворе

Многие ошибочно полагают, что деревья и кустарники в общественных местах ничьи. Однако эксперт развеял этот миф. Все зеленые насаждения либо находятся в ведении города, либо считаются общей долевой собственностью жильцов, если речь идет о придомовой территории. Ущерб любому такому растению, по словам Дмитрия Бондаря, влечет ответственность. И иногда она оказывается весьма серьезной.

Штрафные санкции: от московского кодекса до федерального

Чаще всего нарушителя привлекают по административной статье, предусматривающей наказание за порчу зеленых насаждений. Суммы штрафов разнятся в зависимости от региона. Как пояснил эксперт, в столице действует статья 4.18 КоАП Москвы, которая для граждан устанавливает взыскание в размере от 3,5 до 4 тысяч рублей.

Если региональный закон применить затруднительно, в ход идет статья 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества). По словам Дмитрия Бондаря, этот вариант актуален для случаев, когда дерево посажено частным лицом на собственной земле или принадлежит коммерческой организации. Здесь штраф скромнее — от 300 до 500 рублей. Однако нарушителю, скорее всего, придется также отдельно компенсировать реальную стоимость растения.

Уголовный поворот: когда ветка становится веским основанием

В некоторых случаях, как отметил эксперт, сломанная сирень может быть расценена как мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ), если действия грубо нарушают общественный порядок. Тогда штраф достигает одной тысячи рублей, а злостного нарушителя могут арестовать на 15 суток.

Но есть и более мрачный сценарий. Если ущерб признают значительным — например, куст погиб, а его стоимость превышает 5 тысяч рублей, — ситуация перерастает в уголовную. Речь идет об умышленном уничтожении чужого имущества по статье 167 УК РФ.

«Наказание по таким делам, вероятно, включает крупные штрафы до ₽40 тыс., обязательные работы до 360 часов или лишение свободы на срок до двух лет», — предупредил Дмитрий Бондарь.

Биология вместо юриспруденции: почему кусты не восстанавливаются мгновенно

Помимо правовых последствий, эксперт обратил внимание на бытовую логику. Сирень в парках и дворах высаживают не для того, чтобы каждый прохожий мог унести букет, а для озеленения и очистки воздуха. И здесь есть простая математика: если каждый сорвет по веточке, пышный куст быстро превратится в голые прутья.

Особенно губительна, по словам Дмитрия Бондаря, грубая сила. Ветки часто не срезают секатором, а ломают руками, оставляя на стволе рваные глубокие раны. Через такие повреждения в растение проникает инфекция. Куст начинает болеть и в итоге может засохнуть окончательно. Вырастить новый взрослый куст взамен погибшего удастся только спустя несколько лет.

Альтернатива от эксперта: как получить сирень без риска

Самый надежный способ порадовать себя цветущей сиренью, уверен эксперт, — это просто созерцать ее во время прогулки. А если букет нужен позарез, есть цивилизованный выход.

«Убежден, что лучший способ порадовать себя цветущей сиренью — просто полюбоваться ею во время прогулки. А для букета надежнее посадить собственный куст на дачном участке, где вы и являетесь хозяином», — заключил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

