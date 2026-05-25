Антикоррупционные иски: председатель ВС Игорь Краснов инициировал проверку двух судей

Высшая квалификационная коллегия судей передала в надзорные органы материалы на представителей судебной системы Москвы и Карачаево-Черкесии из-за обнаружения скрытых активов и незадекларированных доходов. Об этом сообщает РГ.

Официальное поручение руководителя Верховного суда

В российской судебной системе начался очередной этап антикоррупционных разбирательств, затронувший представителей регионального и столичного судейского корпуса. По прямому поручению председателя Верховного суда Российской Федерации Игоря Краснова Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сформировала и направила в органы надзора пакеты документов в отношении двух судей. Соответствующую информацию официально подтвердили представители пресс-службы Верховного суда.

Фигуранты дела и суть претензий

Проверочные мероприятия и последующие антикоррупционные иски инициированы в отношении:

Дарьи Федоровой — судьи Арбитражного суда города Москвы;

Альбины Адзиновой — судьи Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики.

Главным основанием для жесткого реагирования со стороны руководства высшей судебной инстанции послужили результаты внутренней проверки. Специалисты выявили у самих судей, а также у близких членов их семей значительные материальные активы и дорогостоящее имущество, финансовый объем которых полностью не соответствует официальным сведениям, указанным в ежегодных налоговых декларациях о доходах.

Правовые последствия и механизм изъятия

Действующее российское законодательство предусматривает суровые санкции в отношении государственных служащих и представителей судебной власти, уличенных в сокрытии реального благосостояния. Если в рамках судебного процесса будет доказано, что объекты недвижимости, финансовые счета или транспортные средства были приобретены на сомнительные источники средств (которые объективно невозможно накопить на легальную заработную плату), все это имущество подлежит принудительному изъятию в пользу государственной казны.

Данный регламент эффективно работает и в тех ситуациях, когда государственные служащие пытаются переписать незаконно нажитое имущество на третьих лиц — близких родственников или доверенных друзей. Если следственные органы докажут факт фиктивного владения, иномарки и особняки будут конфискованы у номинальных собственников. Кроме того, выявление скрытых доходов автоматически влечет за собой процедуру досрочного лишения судьи его полномочий и увольнения с должности.

В связи с тем, что в настоящее время продолжается плановое многодневное заседание ВККС, эксперты не исключают появления новых резонансных решений по очистке судейских рядов.