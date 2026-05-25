Бруклин Бекхэм посетил закрытый показ фильма с Николой Пельтц в главной роли

Бруклин Бекхэм, который когда-то был любимцем публики как наследник знаменитой футбольной семьи, теперь находится в эпицентре скандала. Он публично поддерживает свою жену Николу Пельтц в противостоянии с его собственными родителями — Дэвидом и Викторией Бекхэм.

Как пишет Super.ru, недавно Бруклин посетил закрытый показ фильма, где Никола исполнила главную роль, тем самым еще раз продемонстрировав, что для него важнее всего поддержка супруги, а не мнение семьи.

Конфликт вспыхнул в начале года, когда Бруклин опубликовал эмоциональный пост в социальных сетях. Он обвинил родителей в лицемерии: по его словам, Дэвид и Виктория на публике создавали образ «идеальной семьи», а на деле оказывали давление на его жену и даже травили ее.

После этого скандального заявления он полностью прекратил общение с семьей. Единственным родственником, кто остался на его стороне, стала 14-летняя сестра Харпер.

Инсайдеры сообщают, что Виктория и Дэвид Бекхэм сейчас готовы пойти на любые условия, лишь бы восстановить отношения с сыном. Однако Бруклин, поддерживаемый Николой, не делает шагов навстречу. Пара держится единым фронтом, и каждый выход в свет, особенно появление Бруклина на премьере с женой, — это демонстрация того, что они не намерены уступать.

