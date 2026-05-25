Четвероногий стрелок ранил женщину в машине: странное ДТП с огнестрелом в Небраске

В американском штате Небраска собака случайно наступила на заряженный дробовик в салоне внедорожника. Выстрел прошёл сквозь дверь и ранил женщину за рулём другой машины, которая стояла на красный свет, высунув руку из окна. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на местные СМИ.

Инцидент произошёл 23 мая на заправке в городе Скоттсблафф. Водитель внедорожника припарковался, его пассажир вышел наружу, а собака, оставшаяся на заднем сиденье, решила перебраться на другое место и задела дробовик. Пуля прошла сквозь пассажирскую дверь и попала в предплечье ничего не подозревавшей женщины в соседней машине. Родственники сами доставили её в больницу, жизни ничего не угрожает.

В штате Небраска перевозить заряженное ружьё в автомобиле запрещено законом. Хозяев собаки и самого стрелка задержали. Псу ничто не угрожает — его вернули владельцу. А вот нарушителям грозит штраф за неправильное хранение оружия.

