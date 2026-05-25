Табачный апокалипсис: родившимся после 2008 года навсегда запретят покупать сигареты
Социологическое исследование продемонстрировало высокую готовность кемеровчан поддержать радикальные антитабачные меры, которые навсегда лишат нынешних подростков возможности легально покупать сигареты. Об этом пишет vse42.
Суть радикальной антитабачной инициативы
В Кемерове зафиксирован высокий уровень общественной поддержки беспрецедентных ограничений на рынке табачной продукции. Согласно результатам свежего социологического опроса, проведенного специалистами сервиса SuperJob, 57% горожан высказались за введение пожизненного запрета на приобретение любых сигарет и табачных изделий для граждан, родившихся после 31 декабря 2008 года.
Фактически данная концепция предполагает создание рубежа, при котором нынешнее молодое поколение россиян, находящееся в несовершеннолетнем возрасте, не сможет легально приобретать никотиносодержащую продукцию в торговых точках никогда в жизни — даже после официального достижения ими 18 лет и полной дееспособности.
Демографический и финансовый срез голосования
Анализ собранных данных показал заметное разделение мнений респондентов в зависимости от их пола, возраста и уровня материального достатка:
- Гендерный аспект: женщины одобряют радикальное ограничение продажи табака значительно чаще, чем мужчины — 61% против 53% соответственно.
- Возрастной ценз: максимальное число сторонников жесткого запрета сосредоточено в возрастной группе от 35 до 45 лет, где показатель поддержки достиг пиковых 65%.
- Уровень доходов: готовность проголосовать за реформу демонстрирует прямую зависимость от заработка. Среди кемеровчан, чей ежемесячный доход превышает 150 тысяч рублей, инициативу безоговорочно одобряют 62% опрошенных.
Примечательно, что даже в среде постоянно курящих жителей Кемерова практически половина респондентов (47%) солидарна с необходимостью оградить подрастающее поколение от вредной привычки на всю оставшуюся жизнь.
Аргументы оппонентов и риски реформы
Категорически против введения пожизненного запрета на покупку сигарет высказались 23% участников исследования. Оппоненты законопроекта предупреждают законодателей о неизбежных побочных эффектах. По мнению критиков, тотальные административные барьеры не заставят молодежь массово бросить курить, а лишь спровоцируют стремительное появление масштабного черного рынка, рост контрабанды и теневого оборота некачественного суррогата. В качестве альтернативы противники жестких мер предлагают властям сосредоточиться на классических профилактических мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни и усилении контроля за текущими правилами торговли.