Сибирская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового цеха в Щелково

Компания «СибЕвроВэн» вводит в эксплуатацию новый цех в городском округе Щелково, который позволит увеличить выпуск фургонов на 100 единиц ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В строительство нового цеха компания вложила двести пятьдесят миллионов рублей. В новом здании предприятия, площадью почти шесть тысяч квадратных метров, будут производить автофургоны. Ожидается, что здесь будут выпускать 100 единиц продукции ежемесячно.

Компания специализируется на выпуске различных автофургонов, в том числе, предназначенных для перевозки продуктов глубокой заморозки, фургонов-термосов и рефрижераторов. Производственные площадки предприятия расположены как в Новосибирской области, так и в Московской.