Сибирская компания в два раза увеличит производственные мощности завода в Подмосковье

Новосибирская компания «СибЕвроВэн», специализирующаяся на производстве полуприцепов-рефрижераторов, инвестирует полмиллиарда в расширение машиностроительного завода на территории Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Примечательно, что компании уже есть производственная площадка на территории городского округа Щелково, где производится 100 единиц техники ежемесячно. После запуска второго цеха, компания сможет увеличить объем выпускаемой продукции не менее чем в два раза. Приступить к строительству нового цеха компания рассчитывает во втором квартале 2025 года, а уже через год, во II квартале 2026 года, запланирован ввод в эксплуатацию.

На сегодняшний день основной объем продукции производится на предприятии компании в Новосибирске. Новый цех в Подмосковье позволит не только значительно расширить производственные мощности «СибЕвроВэн», но и сократить логистические цепочки с партнерами, расположенными в западной части России.