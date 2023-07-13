Скидки на российскую нефть на международном рынке сократились в два раза

Если еще в начале года дисконт на нефть сорта Urals в среднем был 40,05 долларов за баррель, то теперь он не превышает 21 доллара.

Международное ценовое агентство Argus провело исследование, которое показало именно такую динамику. Менее чем за полгода скидки на нефть из РФ все более сокращаются. Примером может стать Новороссийск – порт, откуда Urals отправляется за рубеж. Дисконт на него по отношению к Brent еще в самом начале 2023 года составлял 38,5 долларов, теперь же он сократился до 19,55 долларов. Эта динамика еще даже более примечательна, чем средние показатели. Данные цифры привело в своей статье ТАСС.

Агентство Argus еще осенью прошлого года запустило специальный базис Free on Board. Он учитывает цену нефти до момента ее отгрузки, то есть стоимость сырья не включает в себя расходы на транспортировку и страхование. Это было сделано из-за того, что цену на нефть из РФ нельзя было высчитать классическим образом, поскольку Европа отказалась ее приобретать.