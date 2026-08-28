В «Сабахе» предвкушают приезд «Барселоны» на матч Лиги чемпионов
В «Сабахе» ждут приезда «Барселоны»: «Большой праздник для всей страны»
Фото: [ФК «Сабах»]
Исполнительный директор «Сабаха» Рамин Гасанов прокомметировал итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Азербайджанский клуб впервые завоевал право сыграть в главном еврокубке.
По итогам жеребьевки «Сабах» сыграет дома с «Барселоной», дортмундской «Боруссией», «Наполи» и «Славией», а также отправится на выезд к «Арсеналу», «МЮ», «Вильярреалу» и «Викингу».
«Результаты жеребьевки оцениваем очень позитивно. Приезд «Барселоны» в Азербайджан — это большой футбольный праздник не только для нашего клуба и болельщиков, но и для всей страны», — сказал Гасанов.
Функционер заявил, что матч с одним из сильнейших клубов мира станет бесценным опытом для «Сабаха», и пообещал достойно представить азербайджанский футбол на международной арене.
В составе «Сабаха» выступают три футболиста с российскими паспортами: голкипер Амин Рамазанов, полузащитники Абдулла Хайруллаев и Алексей Исаев.