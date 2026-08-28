В «Сабахе» предвкушают приезд «Барселоны» на матч Лиги чемпионов

По итогам жеребьевки «Сабах» сыграет дома с «Барселоной», дортмундской «Боруссией», «Наполи» и «Славией», а также отправится на выезд к «Арсеналу», «МЮ», «Вильярреалу» и «Викингу».

«Результаты жеребьевки оцениваем очень позитивно. Приезд «Барселоны» в Азербайджан — это большой футбольный праздник не только для нашего клуба и болельщиков, но и для всей страны», — сказал Гасанов.

Функционер заявил, что матч с одним из сильнейших клубов мира станет бесценным опытом для «Сабаха», и пообещал достойно представить азербайджанский футбол на международной арене.

В составе «Сабаха» выступают три футболиста с российскими паспортами: голкипер Амин Рамазанов, полузащитники Абдулла Хайруллаев и Алексей Исаев.