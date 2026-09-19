«Я несчастна»: Диана пыталась отменить свадьбу с Чарльзом

The Times сообщает о новых подробностях, которые стали известны из мемуаров о принцессе Диане.

В книге описывается сложный период, предшествовавший свадьбе. Чарльз Спенсер подтвердил, что вскоре после помолвки Чарльз назвал 20-летнюю невесту «пухлой», что негативно сказалось на ее самооценке. За месяц до церемонии Диана призналась отцу, что несчастна в отношениях и намерена отменить свадьбу, однако родитель сумел ее переубедить. За день до торжества Чарльз сообщил Диане, что рад жениться на ней, но не любит ее.

Незадолго до свадьбы принцесса Диана обнаружила ювелирный браслет, который ее жених приобрел для своей любовницы Камиллы. Принцесса предприняла еще одну попытку отменить торжество, но семья убедила ее, заявив, что «уже слишком поздно что-то менять».

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри впервые вышел в свет после возвращения в Британию.