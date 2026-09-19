Не хочет есть мясо? Врач рассказала, как защитить ребенка от анемии

Врач-гастроэнтеролог владивостокской детской поликлиники №5 Юлия Галанова рассказала, что маленького ребенка можно приучить к мясу и рыбе, если добавлять эти продукты в привычные для него овощные блюда.

По словам специалиста, при отказе ребенка от мяса и рыбы родителям следует проявить терпение. Важно постепенно менять текстуру пищи: переходить от однородного пюре к более плотной мясной консистенции, затем к тефтелям, а с восьми-девяти месяцев — к небольшим кусочкам.

«Смешивайте мясо или рыбу с уже знакомыми и любимыми овощами ребенка. Разрешайте ребенку брать еду руками, это часто ускоряет принятие новых блюд. Положительное отношение к еде формируется через подражание взрослым. Совместные приемы пищи значительно повышают интерес ребенка к тому, что лежит на тарелке у родителей», — добавила Галанова.

Врач отметила, что при исключении рыбы и мяса из рациона ребенка возрастает риск развития дефицитных состояний, в первую очередь железодефицитной анемии. Она сказывается на когнитивных функциях и общем тонусе организма.

«При отказе ребенка от этих важных продуктов необходимо обратиться к педиатру. Врач поможет оценить состояние малыша, выявить возможные дефициты и скорректировать питание», — сказала специалист.

Она уточнила, что отказ ребенка старшего возраста от мяса и рыбы не всегда является показателем заболевания.

«В любом случае при избирательном аппетите у ребенка нужно разобраться в причине, оценить физическое развитие, проанализировать рацион, есть ли признаки белковой недостаточности. На первом этапе это может сделать педиатр, далее — по показаниям специалист узкого профиля. Задача врача — исключить заболевание», — отметила собеседница агентства.

Ранее сообщалось о том, что в школах и садах запретят имитацию рыбы в детском меню.