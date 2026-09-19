«Это не имеет смысла». Глава Nvidia опроверг апокалипсис из-за ИИ

Глава Nvidia Дженсен Хуанг уверен, что искусственный интеллект не уничтожит человечество к 2030 году. Об этом он сообщил в интервью CBS .

По его словам, заявления о конце света не имеют для него смысла, особенно когда их делают люди, которые сами занимаются этой сферой. Он предположил, что у авторов таких прогнозов могут быть скрытые мотивы — политика, попытка привлечь внимание или получить хорошее интервью.

«Но как бы это ни называли, 2030 год не станет концом света. Вероятность того, что это будет конец света, составляет 0%», — сказал он.

При этом он не согласился с оценкой президента США Дональда Трампа, называвшего надувательством предположения о том, что ИИ захватит, поглотит и уничтожит мир, а роботы будут маршировать по городам и избавятся от всех людей.

Ранее сообщалось о том, что ИИ-сервис поможет порталу поставщиков в Москве.