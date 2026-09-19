«Вакансии тают, как снег». Более 50 регионов России имеют уровень безработицы ниже 2%
Росстат: в 53 регионах России безработица составила 2% и ниже
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Согласно данным Росстата, в 53 субъектах Российской Федерации уровень безработицы не превышает 2%. Такие сведения приводятся по итогам выборочного обследования рабочей силы за период май — июль 2026 года, сообщает ТАСС.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам отметил, что показатель безработицы в стране находится вблизи исторического минимума и составляет 2,3%.
Ранее сообщалось о том, что сборщикам яблок в Курской области обещают платить до 340 тыс. рублей в месяц.