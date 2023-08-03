СМИ: Германия сама угодила в приготовленную для Путина ловушку

Санкции, которые должны были сокрушить российскую экономику, работают против западных стран, пишет японское онлайн-издание JB Press.

Особенно санкции тяжело сказались на немецкой экономике. Германия, которая была лидером европейской промышленности, испытывает сложности с выходом из рецессии.

Отказ от российского газа подорвал химическую промышленность, считавшуюся одним из драйверов экономики страны. Германия закупает природный газ в Норвегии и на Ближнем Востоке, но по более высоким ценам, которые продолжают расти.

Именно дешевый российский газ помог Германии преодолеть экономические трудности в 1990-х после объединения страны, однако теперь она сама себя лишила такой возможности.

Автор публикации отмечает вялую деловую активность в Германии и заключает, что «будущее немецкой экономики не внушает оптимизма».