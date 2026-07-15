В Подмосковье прокуратура направила в суд дело о мошенничестве на сумму более 10 млн рублей

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве на общую сумму более 10 млн рублей и утвердила обвинительное заключение по нему в отношении 23-летнего уроженца Республики Татарстан — его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в декабре 2023 года обвиняемый вступил в преступный сговор с другими участниками группы для обмана граждан и извлечения прибыли. Они неоднократно связывались с потерпевшим через мессенджер под видом сотрудников банка, сообщали ему заведомо ложную информацию о необходимости перевода денег с целью их сохранения на «безопасные счета». Пострадавший купил еще один мобильный телефон, установил приложение для транзакции денежных средств и перевел свои сбережения на подконтрольные злоумышленниками банковские счета.

Обвиняемый обналичил зачисленные средства и распределил между соучастниками, ущерб превысил 10 млн рублей. После этого он покинул территорию Российской Федерации. Однако 16 февраля 2026 года его задержали на территории Республики Казахстан и экстрадировали в Россию. дело направили в Пушкинский городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.