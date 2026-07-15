Золотой мусор: как обычный прохожий нашел клад на пятьдесят пять миллионов и попал под суд

Благовещенский городской суд вынес приговор местному жителю, который нашел в мусорном контейнере слитки золота весом более четырех килограммов и попытался переслать их в Новосибирск в посылке с радиодеталями. Об этом пишет ТАСС .

Драгоценная находка в мусорном баке

Необычный инцидент произошел в Благовещенске в начале 2026 года. Местный житель О. Х. Мкртчян обнаружил коробку с тремя золотыми слитками общей массой почти 4,3 кг среди бытового мусора в районе популярного эко-отеля «Золотой дракон». На тот момент рыночная стоимость драгоценного металла оценивалась в 54,9 миллиона.

Вместо того чтобы сообщить о находке в полицию, мужчина решил оставить золото себе. Он спрятал массивные слитки в подлокотнике своего автомобиля, где незаконно хранил и перевозил их в течение нескольких дней по улицам города.

Посылка с секретом и приговор суда

Спустя время Мкртчян разработал план по транспортировке сокровища. Он решил переправить золото в Новосибирск через логистическую компанию. Чтобы замаскировать нелегальный груз, отправитель спрятал слитки среди старых радиодеталей. Однако пересылка не увенчалась успехом: сотрудники УФСБ России по Амурской области перехватили отправление во время досмотра в международном аэропорту Благовещенска.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконное хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов) и приговорил к 1 году и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Мужчине также запрещено менять место жительства без уведомления госорганов.