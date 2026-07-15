Русь вместо Украины: на карте мира может появиться новая страна — название предложил экс-глава МИД

Бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Борис Тарасюк в интервью «РБК-Украина» заявил, что стране стоило бы взять название «Русь». Спикер обвинил при этом Москву в том, что она «присвоила» это историческое наименование, сообщил MK.RU.

По информации издания, свою позицию политик аргументировал примером Македонии. Республике при вступлении в Евросоюз пришлось изменить официальное название из-за протестов Афин. Греция настаивала на том, что использование топонима «Македония» посягает на ее историю и культурное достояние, поскольку на ее территории находится одноименная область — родина Александра Македонского. Итогом стало переименование в Северную Македонию, однако в ЕС страну так и не приняли.

Тарасюк заявил, что в случае аналогичного ультиматума Украине он выступил бы за переименование в «Русь». При этом он не пояснил, от кого могло бы исходить такое требование.

«Это наше первоначальное название, которое при Петре I фактически украло Московское царство», — заявил экс-министр.

По информации издания, в 2021 году подобную идею высказывал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*. Тогда он предлагал компромиссный вариант «Русь-Украина».

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* Признан в РФ экстремистом и террористом.