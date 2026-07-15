Вместо лечения ласка: как 56-летний новосибирец превратил прием у врача в кошмар

В одной из поликлиник Новосибирска бойцы агентства безопасности «Гвардия» задержали 56-летнего мужчину. В течение двух недель он регулярно приходил на прием к молодому врачу не столько ради лечения, сколько ради нежелательных знаков внимания и домогательств. Об этом сообщает Агентство безопасности «Гвардия».

Две недели приставаний под видом лечения

Жертвой навязчивого пациента стала 22-летняя сотрудница медицинского учреждения. Как сообщили представители АБ «Гвардия», нетипичная ситуация развивалась с 26 июня. Мужчина ежедневно посещал поликлинику, жалуясь на проблемы с артериальным давлением.

Однако во время обязательных медицинских процедур пациент вел себя крайне неэтично. В моменты, когда девушка-врач измеряла ему давление, мужчина пытался обнимать ее за талию и ягодицы, отпускал пошлые шутки и настойчиво предлагал вступить с ним в интимную связь. Молодой специалист терпела домогательства в течение двух недель, надеясь, что ситуация разрешится сама собой.

Скандал на приеме и задержание

Терпение врача иссякло 14 июля, когда на очередном приеме домогательства повторились. Девушка позвала на помощь дежурного охранника поликлиники. Столкнувшись с отпором, нарушитель устроил громкий скандал прямо в кабинете.

Для урегулирования конфликта администрация медучреждения экстренно вызвала группу быстрого реагирования. Бойцы «Гвардии» оперативно задержали дебошира. При выяснении причин своего вызывающего поведения 56-летний мужчина не стал отрицать вину. Он пояснил, что уже долгое время проживает один, сильно «скучает по женской ласке» и таким специфическим образом пытался компенсировать дефицит внимания. Задержанный был передан правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.