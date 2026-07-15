Жителям и гостям Подмосковья рассказали о пробках на дорогах

Утром в среду, 15 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них было зафиксировано более 1,1 млн автомобилей, что на 7,7% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-2 «Крым», Ленинградском, Ярославском, Рязанском, Варшавском, Минском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.