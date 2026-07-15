Ночной кошмар под Воронежем: обломки сбитого дрона пробили стену жилого дома и ранили мужчину
Губернатор Гусев: мужчина пострадал от обломков БПЛА врага под Воронежем
В ночь на 15 июля силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Воронежскую область. В результате падения фрагментов уничтоженного дрона ранения получил местный житель, а также были зафиксированы разрушения в частном секторе, пишет РБК.
Ранение мирного жителя и госпитализация
Очередная ночная атака беспилотных летательных аппаратов на Воронеж привела к пострадавшим среди гражданского населения. По официальной информации, опубликованной губернатором региона Александром Гусевым, дежурные силы ПВО своевременно обнаружили и уничтожили беспилотник в пригородной зоне.
Однако при падении обломков сбитого аппарата травмы получил молодой мужчина 1997 года рождения. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Информация о характере полученных им травм и текущем состоянии здоровья на данный момент не раскрывается.
Повреждения жилого сектора и масштабы налета
Помимо ранения человека, падение металлических осколков нанесло ущерб жилой инфраструктуре пригорода. По предварительным данным осмотра территории, повреждения различной степени получили три частных домовладения:
- в первом доме обломок пробил стену;
- во втором строении повреждены кровля и ограждение;
- в третьем жилом доме пострадала только крыша.
Кроме того, взрывной волной и осколками выбило остекление в одном отдельно стоящем нежилом здании. На месте происшествия продолжают работать оперативные и коммунальные службы города для ликвидации последствий и оценки нанесенного ущерба.