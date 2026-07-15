Смерть на подушке: как секундная задержка дыхания ночью приводит к мгновенному инсульту

Обычные лор-инфекции и проблемы с дыханием во сне способны нанести сокрушительный удар по сердечно-сосудистой системе. Врач-кардиолог Элла Виноградова в интервью RT подробно объяснила , как запущенное воспаление горла и ночной храп могут привести к тяжелым заболеваниям сердца.

Как ангина разрушает сердечные клапаны

По словам специалиста, лор-заболевания коварны тем, что могут запускать опасные аутоиммунные реакции. В этих условиях иммунная система человека начинает атаковать собственные здоровые ткани, ошибочно принимая их за чужеродные. В зону поражения нередко попадают и клетки сердца.

Наибольшую угрозу в этом плане представляет острая ангина. Если игнорировать болезнь и не заниматься ее лечением, она способна спровоцировать:

миокардит — опасное воспаление сердечной мышцы;

эндокардит — воспалительный процесс во внутреннем слое стенки сердца;

тяжелые патологии и поражения сердечных клапанов.

Кардиолог уточнила, что сама по себе ангина не выступает прямой причиной инфаркта миокарда. Однако она резко увеличивает нагрузку на сосуды и провоцирует системные воспаления, что в разы повышает риски развития смертельно опасных сердечно-сосудистых патологий.

Опасность храпа и остановок дыхания во сне

Еще одним критическим фактором риска для здоровья сердца является нарушение дыхания, в особенности синдром обструктивного апноэ (кратковременные остановки дыхания во сне). Элла Виноградова предупредила, что регулярное кислородное голодание из-за апноэ приводит к стойкому повышению артериального давления. В конечном итоге это существенно увеличивает вероятность возникновения инфаркта и инсульта.

Доктор настоятельно рекомендует не переносить простуды и боли в горле «на ногах». При появлении таких симптомов, как сильный храп, постоянная дневная сонливость, частые головные боли по утрам и регулярные пробуждения по ночам, необходимо незамедлительно обратиться за консультацией к оториноларингологу и сомнологу.