Портал «Стань мамой в Подмосковье» посетили более 770 тыс. женщин

Портал «Стань мамой в Подмосковье» , где собраны полезные онлайн-сервисы для матерей, посетили более 770 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Там можно найти информацию об актуальных государственных выплатах для мам Подмосковья, о записи к врачу или консультации специалиста онлайн, пройти тесты и опросы для будущих мам и многое другое. Кроме того, сервис позволяет узнать все о женском здоровье, что входит в подарочный набор для малыша и как его получить, а также прочитать полезные статьи от экспертов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.