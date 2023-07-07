СМИ назвали Украину «страной мечты лоббиста»

Западный бизнес все больше заинтересован перспективой зарабатывания денег на Украине. Оказывая бесплатную помощь сейчас, все растущее число лоббистов рассчитывает на будущие дивиденды, пишет Politico.

В некотором смысле Украина – это страна мечты лоббиста. Украинские политики стремятся привлечь бизнес, предлагая ему возможность влиять на нормативные акты с нуля.

Оценка в $411 млрд, в которые обойдется Украине восстановление, намекает на объем контрактов, доступных для предприимчивого бизнеса. Способы реальной оплаты этих счетов также становятся все более очевидными: Еврокомиссия недавно предложила своеобразный «план Маршалла» на 50 млрд евро.

Но западным компаниям еще рано делить будущие прибыли.

В докладе Chatham House, были отмечены такие сохраняющиеся на Украине проблемы, как неформальное принятие решений, выгодное крупному бизнесу; власть, сосредоточенная в кабинете президента; тенденция к тому, что крупные программы, финансируемые государством, благоприятствуют «политически связанным компаниям в ущерб конкуренции и эффективному расходованию средств».