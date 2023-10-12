СМИ: в России может подорожать самая дешевая водка

Союз производителей алкогольной продукции обратился в Минфин с просьбой повысить минимальные цены на водку на 7%, сообщает «Ъ».

Это означает, что самая дешевая водка в рознице подорожает на 20 рублей – с 281 до 301.

На производителей влияют удорожание импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов, растут затраты на логистику. Кроме того, запланировано повышение акциза на водку с 2024 года на 5%. Повышение минимальных цен поможет избежать продажи продукта ниже себестоимости и падения производства, отмечается в заявлении СПАП.

Водка категории минимальной розничной цены занимает в России более трети всего рынка. Дешевые бренды есть у большинства крупных производителей.

В Минфине рассмотрят заявление СПАП. По данным источников «Ъ», предложение производителей будет удовлетворено.