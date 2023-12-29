СМИ: Wildberries с 2024 года увеличит тарифы для продавцов бытовой техники
Фото: [© РИА Новости / Ирина Алтухова]
Российский маркетплейс Wildberries намерен с 8 января 2024 годя поднять комиссионную тарифную сетку повысит тарифы для продавцов бытовой техники и электронных товаров, передает РБК со ссылкой на представителя интернет-магазина.
В частности, как сообщил собеседник журналистов, комиссия на процессоры увеличится на 7%, а на умные часы — на 10%.
«На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся, на пятую часть — вырастут на два процентных пункта (мониторы, фотоаппараты, геймпады и др.)», — сообщил он.
По словам представителя маркетплейса, остальных категорий предлагаемых товаров изменения не коснутся.