Снижение подхода и дефицит кадров назвали причиной роста цен на красную рыбу и икру в РФ

В России, несмотря на путину, ползут вверх цены на красную рыбу и икру. На это есть объективные причины, о которых рассказала «Российская газета».

В июне зафиксирован рекордный для этого месяца вылов горбуши. Он был настолько высок, что общий прогноз по путине был поднят в 11 раз. Теперь по общим оценкам общий вылов красной рыбы будет на треть выше, чем в прошлом году. Несмотря на это, стоимость красной рыбы и красной икры продолжает расти.

«Это связано с продолжающимся снижением подходов рыбы в дальневосточную промысловую зону, в том числе из-за потепления», — объяснили ситуацию с ценами в Банке России.

Также на ситуацию влияет рост издержек рыбодобывающих компаний. Он во многом обусловлен дефицитом кадров. За счет этого представители рынка не видят возможностей для снижения цен на красную рыбу в ближайшие месяцы. Несмотря на удачную путину, даже самый оптимистичный прогноз говорит, что вылов даже близко не приблизится к показателям 2023 года.

