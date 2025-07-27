В Подольске подведены итоги фестиваля рыбной ловли на реке Рожай

В Подольске состоялся фестиваль рыбной ловли на реке Рожай, организованный спортивным клубом Климовска. Участникам предстояло ловить рыбу донными снастями. Об этом рассказала администрация Подольского городского округа.

На первом месте оказался опытный рыбак и судья для детских соревнований Вячеслав Некрасов, который поймал 740 граммов рыбы. На втором месте расположился Денис Лоскутов с результатом 170 граммов. Итоговый улов команды составил 910 граммов, среди пойманной рыбы были подлещики, уклейки, плотва и окуни.

Фестивали проводятся каждый теплый месяц с мая по октябрь, и участники испытывают разные техники ловли: от поплавочной удочки до спиннинга и донных снастей. В водоеме, помимо привычных видов рыбы, можно встретить линя, белого амура и судака. Награду получил Вячеслав Некрасов, который показал лучший результат.

« Я состою в клубе около 10 лет. Судьей для детей, а для взрослых — участником. Я всегда стремлюсь к победе, независимо от погоды и клева, — указал он.

Судьи подготовили сектора и провели жеребьевку за час до начала состязаний. Сигнал ракеты положил начало соревнованиям, которые проходили в течение четырех часов. По завершении ловли состоялось взвешивание улова, после чего победители получили кубки и медали от спортивного комитета Подольска. Следующий фестиваль рыбной ловли планируется провести 30 августа. На этот раз турниры будут посвящены климовскому двоеборью с использованием одновременно донной и поплавочной снастей.

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