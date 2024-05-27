Сорок четыре закупки опубликовали в Подмосковье за неделю

Сорок четыре закупки были опубликованы в Подмосковье за неделю. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

Многие из опубликованных закупок представлены в сферах благоустройства и капитального ремонта. К примеру, планируется благоустроить набережную Красного ручья в Лотошино, площадь Ленина в Краснознаменске, парк Малевича в Одинцово. Также запланирован капремонт плотины на пруду реки Желидовки в Солнечногорске и плотины на реке Городне в Волоколамске.

Помимо этого, опубликованы закупки в части поставок спортивных товаров для образовательных учреждений Серпухова, мебели для организаций Орехово-Зуево, музыкальных инструментов для учреждений Луховиц и Красногорска.