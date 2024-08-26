Спецкурс для самозанятых по изучению искусства фотографии завершился в Подмосковье
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Сорок человек завершили спецкурс для самозанятых «Искусство фотографии», организованный региональным центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Преподавателями курса стали фотограф, преподаватель фотографии Сергей Андреев и fashion-эксперт, бизнес-консультант Антон Копылов. Мастер-классы в рамках спецкурса были предназначены для предпринимателей, желающих самостоятельно делать фотографии своих товаров для социальных сетей. В ходе обучения особое внимание было уделено составлению портфолио, а также предметной съемке.
«Огромное спасибо Сергею Андрееву. Очень ценно, без лишней информации. Сергей — прекрасный преподаватель и мастер своего дела. Отдельное спасибо нашим организаторам и кураторам», — поделилась своими впечатлениями от спецкурса одна из его участниц.