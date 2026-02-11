«Справедливая Россия» предлагает законодательно «зажать» маржу банков по ипотеке

Партия «Справедливая Россия» инициирует законодательное ограничение процентов по жилищным кредитам. Как сообщил в интервью РИА Новости лидер партии и глава ее думской фракции Сергей Миронов, соответствующий законопроект будет внесен в среду.

Идея заключается в том, чтобы установить предельный уровень ставки по ипотеке. Согласно проекту, ее величина не сможет превышать действующую ключевую ставку Центробанка более чем на два процентных пункта. В пояснительной записке говорится, что процентная ставка по договору об ипотеке не может превышать ключевую ставку, установленную Банком России, более чем на два процентных пункта.

По словам Миронова, цель инициативы — сделать кредиты на жилье более доступными, уменьшить финансовую нагрузку на заемщиков и стимулировать строительную отрасль. Политик констатировал, что текущая стоимость ипотеки вывела покупку квартир за пределы возможностей для большинства граждан.

Ситуацию усугубляет ужесточение требований банков.

«По данным Национального бюро кредитных историй, банки одобряют лишь около 39% заявок, — отметил лидер эсеров. — Для получения одобрения сейчас требуется очень высокий официальный доход, что закрывает доступ к кредитам для многих семей».

Миронов убежден, что действующие правила ипотечного кредитования нуждаются в срочном изменении.

