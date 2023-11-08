Средняя стоимость подержанных автомобилей в России превысила два миллиона рублей

По данным аналитиков, средняя стоимость подержанных автомобилей возрастом до 15 лет в нашей стране в минувшем месяце увеличилась более чем на 2%, тем самым превысив два миллиона рублей. Об этом сообщают « Известия ».

Отмечается, что в прошлом месяце больше всего в цене выросла отечественная Lada 2131 — на 8%.

Добавляется, что также на 7% увеличилась стоимость Renault Logan и Honda Stepwgn, на 6% - Kia Rio и Hyundai Getz п

Поясняется, что при этом автомобили Mercedes-Benz V-Класс, BMW 5er и Lexus NX, напротив, подешевели на 4%.