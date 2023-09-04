США намерены направить Украине более $1 млрд подсанкционных российских активов

На такой шаг, как информирует ТАСС со ссылкой на телеканал CBS, намерен пойти американский Минюст. Сейчас ведомство проводит все необходимые законодательные процедуры.

По словам заместителя министра юстиции — генерального прокурора США Лизы Монако, осталось получить соответствующее разрешение от конгрессменов для передаче Киеву российских замороженных активов на сумму в 1 млрд долларов.

«Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на пользу народа Украины», — сказала в беседе с CBS Монако.

Как передает телеканал, активы Российской Федерации на сумму более $1 млрд США арестовывали по всему миру еще с конца февраля 2022 года. Что именно за активы не уточняется.