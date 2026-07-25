США в мае нарастили закупки мороженого из России в 15 раз

Объем поставок из РФ в США за этот месяц достиг 62,4 тысячи долларов, тогда как в апреле он составлял всего $4,1 тысячи долларов. Таким образом, рост импорта за месяц превысил 15-кратный показатель.

В целом в мае наибольшие объемы мороженого американский рынок получил из Китая ($6,2 миллиона), Южной Кореи ($5,6 миллиона) и Италии ($5,2 миллиона).

Ранее ветеринар Сиротина предупредила об опасности мороженого для кошек.