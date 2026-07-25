«Массированная атака с неба». Белгород и округ подверглись удару дронов
Шуваев: ВСУ атаковали Белгород и округ, есть пострадавшие
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский округ. В своем канале в мессенджере «Макс» он написал, что в результате ударов есть пострадавшие.
«Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы», — отметил врио главы региона.
Медики, отметил он, уже обследуют раненых и оказывают им всю необходимую помощь.
Шуваев также проинформировал о возгораниях и повреждениях, с которыми в данный момент борются пожарные расчеты. На месте событий продолжают работу спецподразделения.
Врио губернатора призвал жителей не подходить к окнам, соблюдать меры предосторожности, а также временно отказаться от поездок и прогулок по улице.
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