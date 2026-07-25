«Массированная атака с неба». Белгород и округ подверглись удару дронов

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский округ. В своем канале в мессенджере «Макс» он написал, что в результате ударов есть пострадавшие.

«Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы», — отметил врио главы региона.

Медики, отметил он, уже обследуют раненых и оказывают им всю необходимую помощь.

Шуваев также проинформировал о возгораниях и повреждениях, с которыми в данный момент борются пожарные расчеты. На месте событий продолжают работу спецподразделения.

Врио губернатора призвал жителей не подходить к окнам, соблюдать меры предосторожности, а также временно отказаться от поездок и прогулок по улице.

Ранее сообщалось о том, что Склад Wildberries в Симферополе эвакуировали ночью 24 июля.