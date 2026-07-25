«Чемоданное настроение». Черногория отменила безвизовый въезд для РФ, установив дедлайн 31 октября 2026
Черногория разрешила россиянам безвизовый въезд только до 31 октября 2026 года
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Кабинет министров Черногории скорректировал регламент пребывания граждан России на своей территории, определив финальную дату действия безвизового режима.
«Граждане Белоруссии и России могут до 31 октября 2026 года, согласно заключенным международным договорам о взаимных поездках граждан, въезжать, проезжать и находиться на территории Черногории до 30 дней с действующими документами, выданными официальными органами этих стран», - говорится в документе.
Регламент вступит в законную силу со дня, следующего за его публикацией в «Официальном вестнике Черногории». Ожидается, что выпуск издания состоится в ближайшее время. Дальнейший порядок въезда после указанной даты пока не раскрывается.
Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов отметил, что Черногория сейчас не относится к массовым направлениям для российских путешественников из-за отсутствия прямого авиасообщения. В связи с этим всплеска спроса на поездки не прогнозируется. Вместе с тем в текущем сезоне интерес к направлению сохраняется на привычном уровне, бронирования продолжают поступать.
Ранее эксперты «Турпрома» оценили шансы Турции перехватить российский турпоток из Сочи.