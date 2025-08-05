Стал известен размер средней пенсии в России

По состоянию на 1 июля 2023 года средний размер пенсии в России составил около 23 500 рублей, согласно информации, предоставленной РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд РФ.

По информации, предоставленной официальными источниками, средняя пенсия в Российской Федерации составляет 23 456 руб. в месяц. С начала текущего года она выросла на 281 руб.

В то же время средний размер пенсии для работающих пенсионеров все еще немного меньше, чем у их неработающих коллег. Он составляет 21 115 руб,, в то время как у неработающих пенсионеров пенсия достигает почти 24 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что на доплаты к пенсиям в Московской области выделят 4,3 млрд рублей.